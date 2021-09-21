Kedi öldüren caniye jet iddianame... İşte o cani için istenen ceza

Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde 11 Eylül'de güvenlik görevlileri kamera görüntülerinden bir kişinin kediyi tekmeleyerek öldürdüğünü tespit etti. Olayın emniyete bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Çevredekilerin ifadelerine göre; şüpheli şahıs kediyi beslemek için yanına aldı, ancak sonraki gün yemek tenceresine girmesi üzerine sinirlenip öldürdü. Kimliği tespit edilen şüpheli Rıdvan A. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten gözaltına alındı.

"YEMEĞİMİ YİYİNCE GÖZÜM DÖNDÜ"

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Rıdvan A. Kuru Gıda Hali'nde babasına ait işyerinde çalıştığını belirterek, "Olay günü akşam saatlerinde işyerinde kendime yemek yaptım. Dükkândan kısa süreli olarak dışarı çıktım. Yemek yemek için tekrar işyerine girdiğimde, bir kedinin tenceredeki yemeği yediğini gördüm. Gün boyu çalıştığım için çok açtım. Aç olduğum için birden gözüm döndü ve bir anlık öfke ile kediyi yakaladım. Uzaklaştırmaya çalıştım. Kedi de beni tırmalamaya çalıştı. Ben de sinirlenerek kediyi ellerimle tutup, ayaklarımla uzaklaştırdım. Sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım. Ancak kedinin ölmediğini tahmin ettiğim için dükkândaki fırça ile kediyi koyternırın oraya ittirdim" dedi.

KEDİ KATİLİNE JET İDDİANAME

Kedi katili, Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıdvan A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından kedi katili hakkında düzenlenen jet iddianamede Rıdvan A.'nın güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiği, olay günü yavru kediyi defalarca tekmelediği ardından yolun ortasına attığı ve cansız kediyi daha sonra süpürge ile çöp konteynırına attığı anlatıldı.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamenin devamında şüphelinin güvenlik görevlileri tarafından tespit edildiği anlatılırken Rıdvan A., 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu kedi katili ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Yavru kediyi tekmeleyerek öldürmüştü! O cani hakkında karar verildi | Video