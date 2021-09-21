Kıskançlık kavgası kanlı bitti! Piyanist cinayeti

İstanbul'da çeşitli barlarda piyanistlik yapan Oktay Konak'ın, (35) iddiaya göre yaklaşık bir yıldır da Filiz Akgöz'le (33) ilişkisi vardı. Geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Konak sabah saatlerinde Filiz Akgöz'ün çalıştığı işyerine gidip buluştular. Daha sonra taksiyle Konak'ın evine doğru yola çıktıklarında aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.