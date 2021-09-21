Kıskançlık kavgası kanlı bitti! Piyanist cinayeti

İstanbul'da çeşitli barlarda piyanistlik yapan Oktay Konak'ın, (35) iddiaya göre yaklaşık bir yıldır da Filiz Akgöz'le (33) ilişkisi vardı. Geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Konak sabah saatlerinde Filiz Akgöz'ün çalıştığı işyerine gidip buluştular. Daha sonra taksiyle Konak'ın evine doğru yola çıktıklarında aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
KARNINDAN BIÇAKLANDI
Tartışma sırasında öfkelenen piyanist Oktay Konak, birlikte gittikleri taksiden indi ve başka taksiyle Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti. Konak evine gittikten bir süre sonra da Filiz Akgöz de eve geldi. Evde, Konak ve Akgöz arasında kıskançlık nedeniyle yolda başlayan kavga yeniden alevlendi. Kavga sırasında Akgöz karnından bıçak darbesi alarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akgöz hayatını kaybederken, Konak polis tarafından gözaltına alındı. Akgöz'ün cesedi de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
'KENDİSİNİ BIÇAKLADI'
Gözaltına alınan Piyanist Konak emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Tartışma alevlenince elince bıçak vardı. Sakinleştirmeye çalıştım bıçağı karnına sapladı. Yarasına tampon yaparak 112'yi aradım." dediği iddia edildi.
DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ
Akgöz'ün, geçtiğimiz mayıs ayında, kasten yaralama ve tehdit suçlamasıyla Konak hakkında Aile içi Kadına Şiddet Büro Amirliği'ne başvurduğu, Konak'a bir ay uzaklaştırma verildiği ortaya çıktı. Oktay Konak, 'kasten öldürme' suçlamasıyla sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.