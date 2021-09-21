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Giriş Tarihi: 21.9.2021

Kovid-19 aşıları, 5-11 yaş grubunda da koruyucu

Kovid-19 aşıları, 5-11 yaş grubunda da koruyucu
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşılarının 5-11 yaş arası çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu duyurdu. Pfizer/BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşının faz 2 ve 3 çalışmalarında 5-11 yaş grubu çocuklarda daha önce 16-25 yaş grubunda gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi oluştuğu belirtildi.
Pfizer Başkanı Albert Bourla, ABD'de temmuzdan bu yana çocuklarda Kovid- 19 vakalarının yüzde 240 arttığını belirterek "Klinik deneme sonuçları 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü temel sağlıyor ve bu sonuçları acilen FDA'ya ve diğer yetkili makamlara sunmayı planlıyoruz" dedi.
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Kovid-19 aşıları, 5-11 yaş grubunda da koruyucu
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