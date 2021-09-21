Kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı

Sakarya Adapazarı
'nda, kuyuya düşen av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Karadavutlu Mahallesi
'nde sportif avcılık yapan grubun av köpeği "Leydi", arazide otların arasında bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahipleri, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelerek halat yardımıyla kuyuya indirilen itfaiye eri, "Leydi"yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan av köpeği, sahibine teslim edildi. Sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edilen köpeğin sevinci görülmeye değerdi. AA