Motosikletliyi ezen kamyon şoförüne 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Ankara'da motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olan kamyonun şoförü Tarık Tosun hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheli Tarık Tosun hakkında 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Tosun hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KAMYONUN ALTINA ALMAK İSTEMİŞTİ

Ankara çevre yolunda 6 Ağustos 2021'de seyir halindeki 06 ZTE 10 plakalı kamyonun sürücüsü Tarık Tosun, 06 DP 4648 plakalı motosikletiyle sol şeritten ilerleyen Burak Karaağaç adlı kişiye çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenmiş, kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, bu anlar arkadan gelen bir başka sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kayda alınmıştı. Yaralı Burak Karaağaç'a ilk müdahaleyi olay yerindeki sürücüler yaptıktan sonra olay yerine ambulans çağrılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan kamyon şoförü Tarık Tosun, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

9 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 6 Ağustos 2021'de, çevre yolunda 06 ZTE 10 plakalı kamyonuyla seyir halindeki Tarık Tosun, aynı yönde ilerleyen 06 DP 4648 plakalı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç ile tartıştıktan sonra aracını Karaağaç'ın üzerine sürdü. İddianamede, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunda 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Tarık Tosun'un, Burak Karaağaç'ı bilerek, kamyon altına almayı hedefleyerek öldürmeye teşebbüs ettiği" tespitine yer verildi.