Okuldan aldığı çocuklarıyla kaza kurbanı oldu

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesinde 6 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını okuldan alıp evine dönmek isteyen 35 yaşındaki bir annenin kullandığı elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kazada anne hayatını kaybederken 2 çocuk da ağır yaralandı.

Ebru Sonkaya, Şelale İlköğretim Okulu ana sınıfına giden Nurhayat (6) ve 1. sınıfa giden Berat'ı (7) okuldan alarak elektrikli bisiklete bindirdi. Ayanoğlu Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı.



Minik Nurhayat ve babası Bülent Sonkaya

Yüzme Havuzu önündeki yolda anne Sonkaya'nın kullandığı elektrikli bisiklete motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile anne ve iki çocuğu elektrikli bisikletten fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından anne ve iki çocuğunu çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ebru Sonkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuğun ise vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Eşinin öldüğünü ve iki çocuğunun ağır yaralandığını öğrenen Bülent Sonkaya ise gözyaşlarına boğuldu.