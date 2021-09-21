Öykü Arin okula başladı

Öykü Arin'in okul üniformasıyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan annesi Eylem Şen Yazıcı, "Gözyaşları içinde izledim heyecanını, öğretmenlerine koşarak gidişini. O kadar heyecanlı ve mutluydu ki kelimeler kifayetsiz kalır ama bu dönem eğitime online katılmasına izin veriyor doktorları. Canımın içi okullu oldu sonunda. Açık hava imkanı olan bazı derslere gidebiliyor. Sevinci büyüsün, sağlığı tamamen düzelsin ve öğrenme merakını hiç yitirmediği upuzun, sağlıklı yılları olsun. Ben de bu fotoğraflara bakıp bakıp gözlerimi sileyim" dedi.