Öz kızına öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis!





"ÇOCUKLARIMI GERİ İSTİYORUM, ÇOCUKLARIMI ÇOK ÖZLEDİM"

Nurcan Serçe'nin, 'çocuk ve altsoyu olan mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar'ın ise azmettirme suçundan açılan dava, bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık anne Nurcan Serçe, üvey baba Hayrettin Bahar ve Adli Tıp Uzmanı Doktor Mustafa Özdemir katıldı. Karar duruşmasında son sözleri alınan anne Nurcan Serçe, "Çocuklarım hala yurtta ve henüz çocuklarımı bana vermediler. Ben çocuklarımı geri istiyorum, çocuklarımı çok özledim. Yeni bir işe girdim, ailemin desteği ile kendime bir ofis açtım. Ben olanlardan dolayı çok pişmanım beraatimi talep ediyorum.