Rus kadın Alanya’da Müslüman oldu

Rus kadın turist Elena Roganova İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğü'ne başvurduğunu belirtti. Rusya vatandaşı Roganova için Alanya İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya Müftüsü İhsan İlhan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Roganova'ya özlü bilgiler verildi.

Müftü İlhan'ın konuşmasının ardından Roganova, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İsmini de Müslüman bir isimle değiştirmek istediğini belirten Roganova, Hatice Sultan ismini aldı. İhtida merasimi İlhan'ın yapmış olduğu dua ile tamamlandı. İlhan, İslamiyeti seçen ve Hatice Sultan ismini alan Roganova'yı tebrik ederek ihtida belgesi ile birlikte Rusça Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.