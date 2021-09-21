Sağlık çalışanları aşı için köy yollarında

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için kurulan sağlık ekipleri, yurdun en zorlu coğrafyasına sahip olan Şanlıurfa'daki köylerindeki hastaları için yollara düşüyor.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu Şanlıurfa, Türkiye'deki sarı kategoride bulunan bir kaç kentten biri. Aşılama oranını artırmak için bir süredir yoğun çalışmaların yapıldığı Şanlıurfa'da, hedef mavi kategoriye girmek.
Şanlıurfa ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan ekipler, şehir merkezinde açtıkları stantların yanı sıra dağ, bayır demeden en ücra köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini insanların ayağına kadar götürüyor.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, sağlık çalışanları olarak salgının ilk gününden beri yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.
Müdür Gülüm sosyal medyadan yaptığı açıklamada;
"Aşı her yerde, fedakâr sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum, her şey mavi Urfa için..."