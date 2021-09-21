Sağlık çalışanları aşı için köy yollarında

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için kurulan sağlık ekipleri, yurdun en zorlu coğrafyasına sahip olan Şanlıurfa'daki köylerindeki hastaları için yollara düşüyor.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu Şanlıurfa, Türkiye'deki sarı kategoride bulunan bir kaç kentten biri. Aşılama oranını artırmak için bir süredir yoğun çalışmaların yapıldığı Şanlıurfa'da, hedef mavi kategoriye girmek.