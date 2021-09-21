Sağlık ocağı yerine taziyeye gitti koronaya yakalandı

Gaziantep'te yaşayan 46 yaşındaki Mehmet Aslan, Aile Hekimi'nden aldığı aşı randevusuna gideceği gün vefat eden bir akrabasının taziyesine gitti. Taziye ziyaretinden sonra rahatsızlanan Aslan, gittiği hastanede yaptırdığı COVID-19 testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Aslan, Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

Delta varyantına yakalanan ve hastalığı ağır geçiren Mehmet Aslan, hastanede uygulanan tedaviye yanıt vererek iyileşme sürecine girdi. Aşı olmayınca hastalığa yakalandığını ve ağır geçirdiğini söyleyen Aslan, "Taziyeden döndükten sonra baş ağrılarım oldu. Önce mevsimsel bir hastalık sandım. Ardından tüm vücudumda ağrılar başladı, ağrı kesicilerle geçmeyince doktora gittim. Şikayetlerim üzerine bana COVID-19 testi yapıldı. Test pozitif çıkınca durumum da dikkate alınarak hastaneye yatırıldım. Yoğun bakımda tedavi edildim. Burada doktorlar ve tüm personel benimle ve diğer hastalarla çok ilgileniyor. Genç yaşta bu kadar ağır bir hastalık geçireceğime inanmazdım" diye konuştu.

Aslan 70 yaşındaki annesinin de COVID-19 geçirdiği ve aynı hastanede 28 günü yoğun bakımda olmak üzere 1,5 ay tedavi gördüğünü belirterek, "Annem ölümden döndü. Hastalık konusunda tecrübelerimiz de vardı ama taziyeye gitme arzusu ağır basınca aşı olamadım. Aşı olsaydım, bunların yaşamayacaktım. Randevuyu geçirdiğim ve aşı olmadığım için çok pişmanım. Buradan çıkınca zamanım gelince mutlaka aşı olacağım. Herkesten de aşı olmalarını istiyorum" diye konuştu.