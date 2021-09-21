Şebeke ağına bu kez emeklileri düşürdü! Emekli maaşlarına haciz gelince yıkıldılar

Suç şebekesi akıl almaz yöntemlerle ağlarına düşürdükleri emekli vatandaşların tek geçim kaynağı olan maaşlarına haciz koydurdukları ortaya çıktı. Suç şebekesi yakayı ele vermesi Kırklareli'nde ikamet eden ve hiçbir şeyden haberi olmayan Bülent Ö.'nün telefonuna Ankara'da bir noterde 77 bin liralık adına alış işlemi yapıldığı mesajı ile ortaya çıktı. Emekli vatandaşların nasıl mağdur edildiğinin perde arkasına SABAH ulaştı.

ENGELLİ ŞEBEKE ÜYESİ EMEKLİLERİ AĞLARINA DÜŞÜRDÜ



Suç şebekesi uyguladığı yöntemlerle emekli vatandaşları ağlarına düşürmeyi başardı. Şebeke üyesi olan engelli Akif S., emekli vatandaşların uğrak yerler arasında bulunan kahvehanelere giderek emeklilerin sohbetlerine dahil olarak güvenlerini sağladı. Emeklilerden maddi durumu kötü ve paraya ihtiyacı olanlar ile temasa geçen Akif S., ihtiyaçlarını olan parayı vereceklerini söyleyerek şebeke liderleri Ramazan K. ile Ertan K. ile emeklilerin tanışmalarını sağladı.