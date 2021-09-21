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Giriş Tarihi: 21.9.2021 14:15

Şehit ve Gazi aileleri yemekte buluştu

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Şehit ve Gazi aileleri yemekte buluştu

19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü’nde Zeytinburnu’daki şehit ve gazi ailelerini ağırlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm varlığımızla, vatana emanet ettikleri ailelerinin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi ve Kaymakamlığı 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü'nde, Zeytinburnu'ndaki şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmadı. Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde verilen yemeğe; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı.

Böyle anlamlı bir günde, Zeytinburnu'ndaki tüm şehit ve gazi aileleri ile aynı çatı altında buluşmaktan onur duyduğunu kaydeden Başkan Arısoy, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere, her daim birlikte olduğumuz ve olmaya devam edeceğimiz kıymetli ailelerine minnettarız" ifadelerini kullandı.

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Şehit ve Gazi aileleri yemekte buluştu
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