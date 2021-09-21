Selzede gencin örnek davranışı! "O parada yetim hakkı var" deyip 750 bin lirayı geri verdi

Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde su dolan kuyumcu dükkânında yaşamını yitiren Harun Akın'ın 24 yaşındaki oğlu Feridun Akın, devletin zararı karşılamak için yaptığı ödemenin 750 bin liralık kısmını fazla olduğu gerekçesiyle iade etti. Akın, davranışıyla takdir topladı.
SABAH'a konuşan Feridun Akın, yaptığı hareketin aslında herkesin yapması gereken bir davranış olduğunu söyleyerek "İnsanlar benim davranışıma şaşırıyorlar, ben de onların bana şaşırmalarına.
Tabii ki o parayı iade edecektim, devletin milletin parası alınır mı? 750 bin değil, 750 milyon da olsa o parayı iade ederdim" ifadelerini kullandı.
FAZLA OLAN PARAYI İADE ETTİK
Feridun Akın, "Kuyumcu dükkânında yaptığımız aramada 400-500 gram civarında bir altın bulduk. Sonradan da devletimiz bizlere zararlarını karşılayacağız dedi. Yaşanan olaydan 1 ay sonra devletimiz 1 milyon 100 bin lirayı ödeme yaptı.
Bu parayla bizim yüzde 60-70 civarında bir zararımız karşılanıyordu. Bizler zaten zarar olarak belirttiğimiz kısımdan kendi bulduğumuz 200-300 gramlık kısmı düşmüştük, tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyordum. Polis abilerimiz bizi aradı. Bizler de gidip polislerden dükkânda olan geri kalan altınları aldık.
Bu altınları tarttık, 1 kilodan fazla altın çıktı. Yaklaşık 750 bin lira civarında bir paraya tekabül ediyordu. Biz de bunu tekrar devletimize iade ettik. Çünkü bu parada yetim hakkı var. İnsanların bizlere yardım olarak gönderdiği para" diye konuştu.