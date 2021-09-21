Selzede gencin örnek davranışı! "O parada yetim hakkı var" deyip 750 bin lirayı geri verdi





Bu parayla bizim yüzde 60-70 civarında bir zararımız karşılanıyordu. Bizler zaten zarar olarak belirttiğimiz kısımdan kendi bulduğumuz 200-300 gramlık kısmı düşmüştük, tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyordum. Polis abilerimiz bizi aradı. Bizler de gidip polislerden dükkânda olan geri kalan altınları aldık.