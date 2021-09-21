Selzede gençten örnek davranış

Kastamonu
'nun Bozkurt
ilçesinde yaşanan sel felaketinde kuyumculuk yapan babasını kaybeden 24 yaşındaki Feridun Akın
, sergilediği örnek davranış ile takdir topladı. Selzede genç, yaşadığı zarar karşılığında devlet tarafından fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle 750 bin lirayı iade etti. Akın, "Mesele paranın miktarı değil, 750 milyon da olsa iade ederdim, o parada yetim hakkı var" dedi. Bozkurt'taki sel felaketinde su dolan kuyumcu dükkânında yaşamını yitiren Harun Akın
'ın oğlu Feridun Akın, devletin zararı karşılamak için yaptığı ödemenin, 750 bin liralık kısmını fazla olduğu gerekçesiyle iade etti. Akın'ın bu örnek davranışı herkesin takdirini topladı. SABAH
'a konuşan Feridun Akın, yaptığı hareketin aslında herkesin yapması gereken bir davranış olduğunu söyleyerek "İnsanlar benim davranışıma şaşırıyorlar, ben de onların bana şaşırmalarına. Tabii ki o parayı iade edecektim; devletin, milletin parası alınır mı? 750 bin değil, 750 milyon da olsa o parayı iade ederdim" ifadelerini kullandı.
'YETİM HAKKI VAR'
Feridun Akın, şunları söyledi: "Kuyumcu dükkânında yaptığımız aramada 400-500 gram civarında bir altın bulduk. Sonrasında devletimiz bizlere 'Zararınızı karşılayacağız' dedi. Yaşanan olaydan 1 ay sonra devletimiz 1 milyon 100 bin lira ödeme yaptı. Ödeme yapılırken, daha önce bulduğumuz 400-500 gram altının parasını zaten düşmüştük. Yapılan ödemeyle bizim zararımızın büyük bölümü karşılanıyordu. Sonra polis abilerimiz bizi aradı. Dükkânda olan geri kalan altınları bulduklarını söylediler. Bu altınları tarttık, 1 kilodan fazla altın çıktı. Biz de bu altınların karşılığı olan 750 bin lirayı devletimize iade ettik. Çünkü bu parada yetim hakkı var. İnsanların bizlere yardım olarak gönderdiği para."