Sudan çıkınca homurdanıyor

Akdenizli balıkçılar, sırt yüzgeçleriyle köpekbalıklarını, yüzüyle ise domuzları andıran bir deniz canlısı buldu. Independent'taki habere göre Toskana
yakınlarındaki İtalyan
adası Elba
'da tespit edilen tuhaf balığın, bazı limanlarda "domuz balığı" diye bilinen ve Latince ismi Oxynotus centrina olan köpekbalığı olduğu anlaşıldı. Köpekbalığının yassı kafası, geniş gözleri ve pembemsi burnu balıkçılar tarafından 'domuz balığı' diye anılmasına neden oluyor. Ancak en önemli özelliği, balığın sudan çıktığında çıkardığı sesler. Uzmanlar, "Bu balık, genellikle 'domuz balığı' diye adlandırılır çünkü sudan çıktığında homurdanmaya başlar" dedi. DIŞ HABERLER