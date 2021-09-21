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Giriş Tarihi: 21.9.2021

Sudan çıkınca homurdanıyor

Sudan çıkınca homurdanıyor
Akdenizli balıkçılar, sırt yüzgeçleriyle köpekbalıklarını, yüzüyle ise domuzları andıran bir deniz canlısı buldu. Independent'taki habere göre Toskana yakınlarındaki İtalyan adası Elba'da tespit edilen tuhaf balığın, bazı limanlarda "domuz balığı" diye bilinen ve Latince ismi Oxynotus centrina olan köpekbalığı olduğu anlaşıldı. Köpekbalığının yassı kafası, geniş gözleri ve pembemsi burnu balıkçılar tarafından 'domuz balığı' diye anılmasına neden oluyor. Ancak en önemli özelliği, balığın sudan çıktığında çıkardığı sesler. Uzmanlar, "Bu balık, genellikle 'domuz balığı' diye adlandırılır çünkü sudan çıktığında homurdanmaya başlar" dedi. DIŞ HABERLER
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Sudan çıkınca homurdanıyor
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