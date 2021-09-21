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Giriş Tarihi: 21.9.2021 08:14

Tarih eser operasyonunda 832 parça obje ele geçirildi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Tarih eser operasyonunda 832 parça obje ele geçirildi

Konya’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 832 adet obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüpheliyi fiziki takibe alarak aracına binmesini bekledi. Polis şüpheliyi aracına bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında 1 şüphelinin elindeki tarihi eserleri Konya'ya getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.



Ekipler, şüpheliyi fiziki takibe alarak aracına binmesini bekledi. Polis şüpheliyi aracına bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda arka koltukta bulunan bir çanta içerisinde 832 adet tarihi eser ele geçirildi.



Çeşitli dönemlere ait yüzük, ok uçları, kemer ve saç tokası, takılar ve haclara polis tarafından el konuldu. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Tarih eser operasyonunda 832 parça obje ele geçirildi
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