Türk gençler TikTok’un 20 bin dolarlık teklifini reddetti! Sınırsız jeton gönderme....

Türk gençler TikTok'un ödül teklifini reddetti. Daha önce instagramda da açık yakalayan gençler Tiktok'un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu. Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün (18) bu teklifi reddettiklerini söyledi. Ergün, "Daha önce Türkiye'den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik" dedi.