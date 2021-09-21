Türkiye’de ilk kez kullanıldı! Bafa Gölü’ne hayat verdi

Milas Kapıkırı Mahallesinde, ay ışığının en güzel izlendiği Bafa Gölü'nün kuruma riskine karşı Devşet Su İşleri (DSİ), harekete geçti. Ay tanrıçası Selene'nin şehri Heraklia Antik Kentinin güzelliğini taçlandıran Bafa Gölü, şişme bentle canlandırıldı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ

Türkiye'de ilk kez "şişme savak" (havayla şişirilen lastik set, bent) uygulandığı anlatılan raporda, Büyük Menderes Nehri'nin suyunun fazla olduğu dönemde şişme savakla fazla suyun Bafa Gölü'ne aktarıldığı, sol sahil seddesi, serçin priz yapısı ve besleme kanalı, kapalı su kanalının da Bafa'yı ayakta tuttuğu belirtildi.

ŞİŞME SAVAK NEDİR

"Rubber dam" ülkemizde "Şişme savak", "Lastik Baraj", "Lastik Bent" olarak adlandırılmaktadır. Silindirik formda lastikden imal edilen şişme savak genel olarak suyun kabartılarak rezervuar oluşturulmasının sağlanması ve taşkın halinde rezervuarda yer alan suyun mansaba aktarılması maksadı ile kullanılır. Lastik gövdenin iç yapısı sentetik fiber (genellikle naylon) ve dış yapısı ise kauçuklu lastikten oluşmaktadır. Şişme savaklar hava, su ya da her ikisi ile birlikte şişirilebilmektedir. Hava ile şişirilen savakların daha hızlı şişirilip boşaltılabilmeleri ve soğuk hava şartları altında daha kolay işletilebilmeleri nedeni ile günümüzde daha çok tercih edilmektedir.