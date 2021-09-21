Türkiye’den büyük başarı! AB Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda tarih yazdık

Tarihe geçen başarıyı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. 34 ülkenin 114 projeyle yarıştığı etkinliğe TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye'den 6 projenin katıldığını aktaran Varank, "5 gencimizin projeleri tamı tamına 8 ödül kazandı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanında 4 proje de özel ödüle layık görüldü. Malatya TED Koleji ve BİLSEM öğrencimiz Feridun Balaban, fizik alanındaki Fotovoltaik Hücre Yapımı projesiyle hem birincilik hem de Wolfram (VOLFREM) özel ödülünü kazandı. Böylece 2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk." diye konuştu.

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışmasında 16 yıl sonra ilk kez Türkiye birincilik ödülünü ve Wolfram Özel Ödülü'nü Malatya TED Koleji ve BİLSEM öğrencisi 18 yaşındaki Feridun Balaban getirdi. İlk kez SABAH'a konuşan Balaban, "Gerçekten çok mutluyum. Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Umarım ülkeme ve milletime hayat boyu hep gururlar yaşatırım. Benim için en güzel şey bu. İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Turgay Seçkin hocama ve Malatya BİLSEM'den hocam Savaş Zafer Güler'e çok teşekkür ederim. Devletimizin hayata geçirdiği BİLSEM'ler tüm öğrenciler için çok büyük bir şans." dedi.

GÜNEŞ PANELLERİNİN VERİMİNİ ARTTIRACAK PROJE

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin düzenlediği Londra Gençlik Bilim Forumu'ndan da davet alan Feridun, Almanya'daki Leipzig Üniversitesinden Fizik lisansı için kabul aldığını, burs bulduğu takdirde gidebileceğini anlattı. Feridun Balaban şöyle devam etti: "Ödül aldığım projem, güneş panellerinin verimini arttırmakla ilgiliydi. Bunun yapmak için "Multijunctioning" denilen bir teknik kullandım. Bu teknik iki farklı paneli üst üste koyup aynı alanda iki panelin enerjisini birden üretmeye yarıyor. Geliştirdiğim bu projenin teknolojisi ile nefesten akciğer kanseri tespiti yapan sensörler üretmek için çalışıyorum. Kendimi 10 yıl sonra bir araştırma laboratuvarında insanların hayatlarına dokunan araştırmalar yaparken, ülkeme yeni gururlar yaşatırken görmek istiyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemimiz sayesinde, daha nice başarıya hep birlikte şahitlik edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi yükseltecek pırıl pırıl bilim aşığı gençlerimizi selamlıyorum. Tüm genç kardeşlerimi Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar hocamızla buluşmak üzere TEKNOFEST'e davet ediyorum." ifadelerini de kullandı.

İşte ödül kazanan diğer öğrenciler:

* İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fuat Sezgin BİLSEM öğrencisi MEHMET SERTAÇ ÇEKÜÇ - Kimya alanında Mikro Akışkan Sensör Geliştirme projesiyle ikincilik

* İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi EMİRHAN KURTULUŞ - Derin Öğrenmeyle Cerrahi Planlama projesiyle yazılım alanında üçüncülük ve Wolfram özel ödülü

* İzmir Bahçeşehir Koleji öğrencisi Olcay Oransoy - Yazılım alanında ortaya koyduğu Çizgelere Yönelik Algoritma Önerisi ile Wolfram özel ödülü

* İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Beşiktaş BİLSEM öğrencisi ZEYNEP PARLA PARMAKSIZ - Matematik alanında Kovid-19'a Yönelik Matematiksel Karar Algoritmaları projesiyle - Wolfram Özel Ödülü