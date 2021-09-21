Türkiye’nin beşinci büyük gölünde korkutan görüntü: Sular çekilince ortaya çıktı

İznik gölünün kenarında 20 yıldır kafe işleten Bekir Uslu, "Eskiden bu kadar çekilme olmuyordu. Son yıllarda aşırı çekilme var, bu yıl çekilme çok fazla. Son 10 gündür çekilme daha da fazlalaştı. İznik gölünün bazı bölgelerinde suların 200 metre çekildiğini gözlemledik. İznik gölünden sanayi kuruluşlarının çok fazla su çektiği iddiaları var. Son yıllarda İznik gölü kenarında kivi üretimi arttı. Kivi suyu çok seviyor. Bu ürünü sulamak için de bol su çekiliyor. Yetkililerin İznik gölünün çekilmesiyle ilgili bir araştırma yapmasını istiyoruz" dedi.