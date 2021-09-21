Ukraynalı eşini falçatayla yaralamıştı! Cezası belli oldu



"FALÇATAYI BİLEREK YÜZÜNE VURDUM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Mesut Öztürkmen, "Gidip mağdurun saçını çektim ve elimdeki bıçakla yüzüne vurdum. Eğer öldürmek isteseydim, gayet tabi doğrudan direkt boğaz bölgesine de vurabilir, hatta yanımda ateşli silah da getirebilirdim. Ben bilerek yüzüne vurdum. Çünkü daha öncesinde bana benim yaşlı olduğumu, kendisinin genç olduğunu belirterek bazı serzenişlerde bulunmuştu. Bunu da düşünerek bu şekilde davrandım. Benim herhangi bir suç kaydım yoktur. Mahkemenize her şey içtenlikle anlattım. Beraatime ve tahliyemi karar verilmesini talep ederim" dedi.