Üniversiteliler 1.5 yıl aradan sonra kampüse döndü! Yeniden kapanma endişesi başladı

Sağlık bilimleri fakültesi öğrencisi Şevval Yüksel "Aşırı derecede heyecanlıyız ve korkuyoruz. Umarım her şey iyi olur, istediğimiz gibi olur" dedi. 1'inci sınıfı okula gelmeden tamamladığını söyleyen aynı fakülteden Fadime Kaplan ise "Okula geldiğim için heyecanlıyım ama bir yandan da korkuyorum. Umarım hastalanmam. Şu an okul çok kalabalık, inşallah başımıza bir iş gelmez" diye konuştu.