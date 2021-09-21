Uyuşturucu kuryesi tutuklandı

İstanbul'dan Adana'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan polis, takibe aldığı kamyonun sürücüsünün aracını park edip, elindeki bavulla yolda yürüdüğü anda harekete geçti. 55 yaşındaki M.T. kıskıvrak yakalanırken, bavulundan da 9 kilo 700 gram ectasy adlı sentetik hap, bir kilo 80 gram skunk, 2 kilo metamfetamin, 31.68 gram da bonzai çıktı. Zehir tacirlerine 'kuryelik' yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

POLİS TAKİPTEYDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'dan Adana'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Polis, söz konusu sevkiyatın gerçekleştirileceği kamyonu takibe aldı. Araç, kent merkezinde bir süre ilerleyip, sonrasında merkez ilçe Seyhan'a bağlı Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir garajda durdu.

ZEHİR TAŞIYORDU

Sürücü, kamyonu park ettikten sonra araçtan inip, elindeki tekerlekli bavulla Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde elinde yürümeye başladığı anda polis de harekete geçti. Adının M.T. olduğu öğrenilen zanlı, kıskıvrak yakalandı. Şahsın yanındaki çantada da özel eğitimli narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramalarda; 9 kilo 700 gram ectasy adlı sentetik hap, bir kilo 80 gram skunk, 2 kilo metamfetamin, 31.68 gram da Bozai çıktı.

KURYELİK YAPIYORDU

Operasyon anı, polis kamerasına saniye saniye yansırken, yaşananlar da filmlerin aksiyon sahnesini aratmadı. Gözaltına alınan M.T., İstanbul'da aldığı bavulu, Adana'da teslim etmesi söylendiğini, içinde uyuşturucu olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ve zehir tacirleri için 'kuryelik' yaptığı öne sürülen M.T., tutuklandı.