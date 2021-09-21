Yıkılma riskine karşı boşaltıldı! Uyuşturucu bağımlılarına yuva oldu

Sarıyer PTT Evleri Mahallesi'nde yer alan Zübeyde Hanım Ortaokulu, dayanaksız olduğu ve yıkılma riski barındırdığı gerekçesiyle aylar öncesinde boşaltıldı. İçerisindeki araç gereçlerle birlikte uzun süredir bekleyen okul, adeta kaderine terk edilmiş durumda.

Duvarlarına sprey boyalarla uygunsuz yazılar yazılıp şekiller çizilen okulun içerisi de yağmacılardan nasibini almış halde. İçerisinde birçok okul malzeme çalınmış ve zarar görmüş. Binanın içerisindeki manzara adeta savaş alanlarını andırıyor. Bir zamanlar miniklerin okuma yazmayı öğrendiği yerde bugünlerde uyuşturucu bağımlıları kol geziyor. Aylar öncesinde ellerinden tutup çocuklarını götürdüğü okulun son halini gören bölge halkı ise, adeta illegal işlerin merkezi haline gelen bu okul hakkında acilen bir işlem yapılmasını istiyor.

TEHLİKE EN ÇOK GECE SAATLERİNDE



Kaderine terk edilmiş vaziyette bırakılan okulda ve çevresinde en çok gece saatlerinde uygunsuz işler yapıldığını belirten mahalle sakini Yılmaz Çakar "İki okulda da depremden dolayı sıkıntı var. Hasarlı okullar için yıkım kararı çıkmış, seneye Haziranda sanırım ikisi de yıkılacak. Riskli olduğu için kullanılamıyor. Uyuşturucu bağımlıların ve de hırsızların uğrak yeri oldu. Yani bir nevi insanlar buraları şu anda talan ediyorlar. Bizi rahatsız ediyor. Gece saatlerinde geliyorlar cam kırılma sesleri geliyor. Sonuçta hırsızlık yani adı üstünde. Artı uyuşturucu bağımlısı çocukların burada gelip arada sırada gürültü yapmaları, bağırıp çağırmaları gecenin bir saatinde, ister istemez rahatsız oluyorsun mahalle sakini olarak" ifadelerini kullandı.