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Giriş Tarihi: 21.9.2021 14:41

Yıkılma riskine karşı boşaltıldı! Uyuşturucu bağımlılarına yuva oldu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yıkılma riskine karşı boşaltıldı! Uyuşturucu bağımlılarına yuva oldu

İstanbul Sarıyer’de yıkılma riskine karşı boşaltılan Zübeyde Hanım Ortaokulu, içerisindeki malzemelerle birlikte kaderine terk edilmiş durumda. Uzun süredir yıkım işlemleri için metruk halde bekleyen okul hem hırsızların hem de uyuşturucu bağımlılarının uğrak duraklarından biri haline geldi. Durumdan büyük rahatsızlık duyan bölge halkı ise okul hakkında acilen bir işlem yapılmasını istiyor.

Sarıyer PTT Evleri Mahallesi'nde yer alan Zübeyde Hanım Ortaokulu, dayanaksız olduğu ve yıkılma riski barındırdığı gerekçesiyle aylar öncesinde boşaltıldı. İçerisindeki araç gereçlerle birlikte uzun süredir bekleyen okul, adeta kaderine terk edilmiş durumda.

Duvarlarına sprey boyalarla uygunsuz yazılar yazılıp şekiller çizilen okulun içerisi de yağmacılardan nasibini almış halde. İçerisinde birçok okul malzeme çalınmış ve zarar görmüş. Binanın içerisindeki manzara adeta savaş alanlarını andırıyor. Bir zamanlar miniklerin okuma yazmayı öğrendiği yerde bugünlerde uyuşturucu bağımlıları kol geziyor. Aylar öncesinde ellerinden tutup çocuklarını götürdüğü okulun son halini gören bölge halkı ise, adeta illegal işlerin merkezi haline gelen bu okul hakkında acilen bir işlem yapılmasını istiyor.

TEHLİKE EN ÇOK GECE SAATLERİNDE

Kaderine terk edilmiş vaziyette bırakılan okulda ve çevresinde en çok gece saatlerinde uygunsuz işler yapıldığını belirten mahalle sakini Yılmaz Çakar "İki okulda da depremden dolayı sıkıntı var. Hasarlı okullar için yıkım kararı çıkmış, seneye Haziranda sanırım ikisi de yıkılacak. Riskli olduğu için kullanılamıyor. Uyuşturucu bağımlıların ve de hırsızların uğrak yeri oldu. Yani bir nevi insanlar buraları şu anda talan ediyorlar. Bizi rahatsız ediyor. Gece saatlerinde geliyorlar cam kırılma sesleri geliyor. Sonuçta hırsızlık yani adı üstünde. Artı uyuşturucu bağımlısı çocukların burada gelip arada sırada gürültü yapmaları, bağırıp çağırmaları gecenin bir saatinde, ister istemez rahatsız oluyorsun mahalle sakini olarak" ifadelerini kullandı.

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Yıkılma riskine karşı boşaltıldı! Uyuşturucu bağımlılarına yuva oldu
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