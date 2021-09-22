200 milyonluk vurgunda yakalanan iş adamı tutuklandı

Kocaeli Başiskele İlçesinde Kurulu bulunan bir şirket, mağdurların iddiasına göre piyasadan sektörü ile alakalı olsun veya olmasın milyonlarca liralık mal alıp, bunları nakte çevirdi. Ardından da bayram tatilini fırsat bilerek önce fabrikayı boşalttı. Sonrada üzerine çok sayıda batık şirket bulunan bir kişiye, tüm hisseleri devredip kayıplara karıştı. Bayram tatili sonrası dolandırıldıklarını öğrenen İstanbul, Antalya, Bursa, Kocaeli ve İzmir gibi illerden onlarca kişi, soluğu savcılıkta aldı.

AÇIKLAMA YAPIP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTULAR

Şirket tarafından dolandırılanlardan olan ve kendilerine 'Karacabe mağdurları' diyen vatandaşlar, 10 Ağustos 2021 günü Kocaeli Adliyesi önünde konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Mağdurların avukatları ile birlikte hazırladığı basın açıklamasında şirketin kurulumu ve yapıldığı ileri sürülen dolandırıcılık olayı şu şekilde anlatıldı. "Kocaeli ili Başiskele İlçesinde Kurulu bulunan Karacabe Eğitim, Danışmanlık, Tarım, Hayvancılık Şirketi'nin kurucusu Faruk Burak Karacebe, aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi olup, geçmiş dönemde de bir bankanın genel müdürlüğünde üst düzey görev almış bir kişidir."

MUTEBER ŞİRKET HALİNE GETİRDİ

Faruk Burak Karacebe, finans sektöründen gelen bir kişi olarak bankacılık sistemindeki boşlukları kullanmayı çok iyi bilen birisidir. Bu kişi, İstanbul'da kurmuş olduğu şirketinin merkezini Kocaeli iline taşımıştır. Şahsı adına ve şirketi adına kayıtlı bulunan mal varlıklarını aynı günlerde, tüm bankalara ibraz ederek, bankaların güvenini kazanıp şirketi adına hesaplar açmış ve çek karnesi almıştır. Daha sonra ise bu çek karnesindeki çek yapraklarını kendi iç bünyesinde bulunan firmalara keserek, kendi kestikleri çekleri yine kendileri tahsil etmiştir. Karacabe, bu yöntem ile bankacılık sisteminde bir yoğunlaşma gerçekleştirmiştir. Bankacılık sisteminde kendisine ait şirketi muteber bir şirket haline getirerek bankalardan kendisine Kredili Mevduat Hesapları açtırmıştır"

ÖNCE NAKİT ALDI

Yaptıkları açıklamada yaşadıklarını iddia ettikleri süreci anlatan mağdurlar, "Karacabe, birçok bankadaki kredisi yaklaşık 30 milyon olmasına rağmen, 9 milyonluk kredi kullanmış ve bankalarda nezdinde kendisini ve şirketini kısa sürede iyi bir konuma getirmiştir. Müşterilerden iştigal konusu ile ilgili olsun olmasın mal almak için şirketine ait findeks çek raporu ile şirketine ait birkaç gayrimenkul tapusunu mal alacağı şirkete fakslayıp ya da mail atıp firma olarak yüklü miktarda mal almak istediğini beyan etmiştir. Firmanın finans araştırmasını bankalar nezdinde yapan, diğer firmalar bankalardan aldıkları referanslar ile Karacebe firmasına mal vermeye başlamıştır. Faruk Burak Karacebe, kurmuş olduğu sistem ile mal aldığı firmalardan öncelikle nakit olarak mal almakta ve daha sonrasında ise firmaların güvenini kazandıktan sonra, önce kısa vadeli daha sonra ise uzun vadeli çekler keserek piyasadan mal toplamaya başlamıştır. Bu arada şirketinde çalışan beyaz yakalı elamanlarında sahte isimler ile kartvizit hazırlatıp müşteriler ile temasa geçtiklerinde sahte isim yazılı kartvizitleri vermeleri sağlamıştır"

BAYRAM ARİFESİNDE FABRİKAYI BOŞALTTI

Şirketini belli bir konuma getirdikten sonraki olayları anlatan mağdurlar, "Geçtiğimiz Kurban bayramı öncesinde şirketinin işi ile alakalı olsun olmasın piyasadan klima, bilgisayar, terlik, tencere, ayakkabı, iş makinesi, kaynak makineleri, gübre, tohum, akaryakıt, galoş, ATV tarzı motosiklet, demir, çelik, boya, kimyasal ürünler, iş elbiseleri, fotokopi makineleri gibi yüzlerce ürünü uzun vadeli çekler ile satın alarak bayramı arifesi akşamı bulunduğu fabrikayı yaklaşık 15-20 TIR ile fabrikasında bulunan malzemeleri elemanları vasıtasıyla yarı fiyatına piyasada nakde çevirip fabrikayı boşaltmıştır. Araya 10 günlük kurban bayramı girdiğinden mal veren firmalar fabrikanın bayram nedeniyle kapalı olduğunu düşünerek hiçbir şeyden şüphelenmemişlerdir. Ta ki bayram sonrasındaki ilk günde çeki yazılan firmaların aldığı bilgiler doğrultusunda fabrikaya gidip fabrikanın boşaltılmasını gördükten sonra nitelikli bir şekilde dolandırıldıklarını anlamışlardır" dediler.

TÜM HİSSELERİ DEVRETTİ

Karacebe firması yetkilisi Faruk Burak Karacebey, kanuni boşluklardan yararlanarak kurban bayramı arifesindeki yarım günlük çalışma saati içerisinde şirketteki tüm hisselerinin tamamını 3. bir kişi olan Nevzat O. adlı bir köylüye yaklaşık 20 bin lira para karşılığında devir etmiştir. Şirketi devir alan bu kişinin üzerinde bilindiği kadarıyla yaklaşık 15 batık şirket daha bulunmaktadır. Piyasayı yaklaşık 100 milyon dolandıran Faruk Burak Karacebe, şirketini devir ettiğinden alacaklıların bu kişinin avukatı ile yaptığı görüşmede Faruk Burak Karacebe'nin şirket ile bir alakalarının olmadığını şirketi devir ettiğini bu sebeple gidip şirket ile muhatap olsunlar, benim şirket ile bir bağım yok dedirtmiştir. Öte yandan Faruk Burak Karacebe'nin bağlı bulunduğu mason locası ile yapılan görüşmelerde bu kişinin 2 defa geçmiş dönemde aynı eylemleri gerçekleştirdiğini ve alacaklıların zararlarını kendilerinin bir şekilde karşıladıklarını ve bu kişinin bu işi meslek haline getirdiğini ifade etmişlerdir. Kaldı ki, bir kısım alacaklılarda sattığı mallara ilişkin olarak almış oldukları çeklerin sahte ya da ikiz çek olduğunu yapmış oldukları icra takiplerinde gelen itirazlar ile öğrenmektedirler"

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Açıklama sonrasına yapılan suç duyurusu üzerine olayla ilgili olarak soruşturma başlatan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların odağındaki Karacabe hakkında önce ifadesinin alınmasına karar verdi. Ancak alınan ifadesinin ardından kısa bir süre sonra şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama kararına istinaden, İstanbulda ki evinde yakalanan ve Kocaeli'nde hakim karşısına çıkan şüpheli iş adamının yapmış olduğu savunmasında iddiaları kabul etmediği ve iş yerini 8 buçuk milyona iş yapmak isteyen birine devrettiğini , devirden önce hammadde alımı için verdiği çeklerin karşılıksız çıktığını da devriden sonra öğrendiğini ve iş yerinin boşaltılmasından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Ayrıca şirketi borç ve alacakları ile devrettiği kişinin de cezaevinde başka bir suçtan hükümlü olarak kaldığını da yeni öğrendiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Şüpheli Karacebe 'nin koşulsuz serbest bırakılmayı talep ettiği, avukatlatınında olayda bir dolandırıcılık ve hilecilik olmadığını, yaşananların ticari bir ilişki olduğunu, çeklerin karşılıksız çıkmasının ise hile ile hareket edildiğini göstermeyeceğini ifade ederek tahiye talebinde bulundu. Ancak nöbetçi mahkeme toplanan deliler doğrultusunda iddiaya konu suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunması, şüphenğin sorguya çağırıldığı halde gitmeyerek hakkında yakalama kararı çıkartılması üzerine sorguya gitmesi, delillerin henüz toplanmaması ve müştek sayısı ile bahse konu zararın fazla olması gibi nedenlerden Faruk Burak Karacabe'nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan iş insanı Kocaeli 1 Nolu T Tipi Cezaevine gönderildi.