24 bin dekar araziye hayat verecek

Çalışmaları inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, proje kapsamında yaklaşık 74 bin metre boru döşeneceğini açıkladı.

23 BİN 40 DEKAR ARAZİ

Manisa Ahmetli'de toplam 24 bin 040 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Kelebek Barajı'nın inşası tamamlandı. Barajda su tutabilmek için testler yapılırken, sulama projesine de start verildi. Geçen yıl ihalesi yapılan proje için mart ayında yer teslimi yapıldı ve inşaata ilk kazma vuruldu.

KOCA DEREYİ İLETİM HATTI GİBİ KULLANACAĞIZ

Çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar "Kelebek Barajı Sulaması diğer projelerden biraz farklı. Bu projede Koca Dere'yi iletim hattı gibi kullanacağız. Kelebek Barajı'nda biriken su önce dere yatağına salacağız, 10 kilometre sonra inşa edeceğimiz bir regülatörde suyu yeniden tutup, şebekeye dağıtacağız" diye konuştu.

74 BİN METREKARE BORU DÖŞENECEK

Kelebek Barajı Sulaması için 74 bin 247 metre boru döşeneceğini açıklayan Birol Çınar,

suyun 4.13 kilometrelik bir iletim hattı ile regülatörden şebekeye verileceğini söyledi. DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar" Ana boru hattımız 1100'lük olacak ve 16.47 metre boyunca uzanacak. Yedek hat dediğimiz hatlar ise yaklaşık 57.798 metre olacak. Projede de Çelik, CTP ve HDPE borular kullanacağız" dedi.

Projeden Ahmetli ilçe merkezi ile Gökkaya, Alahıdır, Akçapınar ve Yeniköy mahallelerinin faydalanacağını ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar, Kelebek Barajı ve Sulamasının bölge üreticisine 2021 yılı rakamlarıyla yılda 23 milyon 840 bin lira ek gelir sağlayacağını belirtti. 1200 kişiye ek istihdam olanağı yaratılacağını vurguladı.

YÜKSEKLİK 62 METRE

Temelden yüksekliği 62 metre olan Kelebek Barajı'nın gövdesi silindirle sıkıştırılmış beton olarak inşa edildi. Barajda 22 milyon 920 bin m3 su tutulabilecek.