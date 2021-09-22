29 bin 338 yeni vaka, 260 vefat

Türkiye
'de dün 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı. 260 kişi yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 23 bin 361 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68.53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85.32 olarak kayıtlara geçti. Yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maskenizi kullanın. Aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.