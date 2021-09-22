3. kattan düşen bebeği esnaf hayata döndürdü

DENİZLİ
'DE, 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan Afganistan
uyruklu Nimal ile Amine Ahmedi
çiftinin 2 yaşındaki bebeği Ali Ahmedi, balkonda sarkarken dengesini kaybedip beton zeminde yürüyen kadının önüne düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın, şoke oldu. 112'ye haber verildiği sırada esnaf Alptürk Çurku, düşen bebeğin kalbinin atmadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. Masaj sayesinde tekrar hayata dönen bebek, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren bebeğin, hayati tahliyeyi atlattığı öğrenildi. "Lazım olur" düşüncesiyle ilkyardım eğitimi aldığını söyleyen Çurku, "Küçük kalp masajı yaptım, derin nefes alarak hayata döndü" dedi.