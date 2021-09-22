Adana’da inanılmaz olay: Fena basıldılar! Ekipler de şaşırdı!

Şüpheliler hakkında yapılan çalışma sonucu 2009-2016 yılları arasında kentte Güven Partisi, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi İl Teşkilatı, Geleceğin Türkiye Partisi İl Başkanlığı, Çukurova Eğlence ve Konaklama İş Sendikası adı altında tombala yöntemiyle kumar oynattıkları ve haklarında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan 210 kez işlem yapıldığı öğrenildi.