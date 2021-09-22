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Giriş Tarihi: 22.9.2021 12:45

Ağaçtan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Ağaçtan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde, ceviz ağacından düşen 14 yaşındaki Fırat Erdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakkâri'nin Çukurca ilçesine bağlı Emirşaban Mahallesi'nde evlerinin önündeki ceviz ağacına tırmanan Fırat Erdemir (14), dengesini kaybederek düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Erdemir'in cenazesi Hakkâri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Çukurca asri mezarlığında toprağa verildi.

Küçük Erdemir'den geriye, yaklaşık 3 yıl önce gittiği İstanbul'da ünlü dizi oyuncularıyla çektirdiği fotoğraflar kaldı.

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Ağaçtan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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