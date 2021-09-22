Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ah be Merve! Hayali avukat olmaktı...
Giriş Tarihi: 22.9.2021 15:55 Son Güncelleme: 22.9.2021 15:56

Ah be Merve! Hayali avukat olmaktı...

DHA
Ah be Merve! Hayali avukat olmaktı...

Hatay'da, hayalini kurduğu hukuk fakültesini kazanan Sıdıka Merve Canlı (19), üniversite için İzmir'e gitmeye hazırlanırken kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi. Talihsiz genç kız, gözyaşlarıyla toprağa verildi...

Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde oturan Sıdıka Merve Canlı, hayali olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite heyecanı yaşayıp, okul için hazırlıklarını sürdüren Canlı, dün akşam yakınının düğününe gitti.

Canlı, düğünden dönünce de uyumak için odasına geçti. Sıdıka Merve Canlı'nın kardeşi, bu sabah uyandırmaya gittiği ablasının hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, ilk belirlemelere göre Canlı'nın kalp krizinden hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi sonrası teslim alınan Sıdıka Merve Canlı'nın cenazesi, evlerinin önüne helallik istenmesinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ah be Merve! Hayali avukat olmaktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA