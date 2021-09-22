Ah be Merve! Hayali avukat olmaktı...

Canlı, düğünden dönünce de uyumak için odasına geçti. Sıdıka Merve Canlı'nın kardeşi, bu sabah uyandırmaya gittiği ablasının hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, ilk belirlemelere göre Canlı'nın kalp krizinden hayatını kaybettiğini tespit etti.