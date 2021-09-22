Alaşehir’de korkunç olay! Husumetli kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Menderes Mahallesi Sarıkız sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Melih Koç ile Feyzi K. (28) ve babası Veysel K. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel K. pompalı tüfekle Melih Koç'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Melih Koç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Melih Koç Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan müdahalelere rağmen Melih Koç yaşamını yitirdi. Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri baba Veysel K. ile oğlu Feyzi K.'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.