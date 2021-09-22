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Giriş Tarihi: 23.9.2021 01:31

Alaşehir'de korkunç olay! Husumetli kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

DHA
Alaşehir’de korkunç olay! Husumetli kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aralarında husumet bulunan Melih Koç ile Feyzi K. (28) ve babası Veysel K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda pompalı tüfekle vurulan Melih Koç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Menderes Mahallesi Sarıkız sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Melih Koç ile Feyzi K. (28) ve babası Veysel K. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel K. pompalı tüfekle Melih Koç'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Melih Koç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Melih Koç Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan müdahalelere rağmen Melih Koç yaşamını yitirdi. Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri baba Veysel K. ile oğlu Feyzi K.'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Alaşehir'de korkunç olay! Husumetli kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
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