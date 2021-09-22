Alevlerden kaçan yılkı atları 2 ay sonra evlerine geri döndü

Antalya'da 60 bin hektarın küle çevirdiği orman alanlarında yaşayan yılkı atları 2 ay sonra yaşam alanlarına geri döndü.

Atların sürü halinde geri döndüğünü gören yetkiler, "Doğa canlanmaya başladı. Bunu fark eden atlan yaşam alanlarına geri döndü" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 8 Ağustos tarihinde Eynif Ovası'nda kontrol altına alınan orman yangınında bölgeden uzaklaşan yılkı atları, yeniden yaşam alanlarına döndü. Bölgede sayıları yaklaşık bini bulunan yılkı atları, 90 bin dönümlük Eynif Ovası'nda eskiden olduğu gibi özgürce koşmaya başladı. Bölgede alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, Eynif Ovası'nın 90 bin dönümlük çok büyük bir düzlük alan olduğunu belirterek, "Burası yılkı atları ile ünlenmiş meşhur olmuş bir bölgedir. Manavgat ilçesinde başlayan yangın buranın eteğine kadar geldi. İbradı ve Ormana halkının mücadelesi sonucunda Eynif Ovası'nı kurtardık. Burada şu anda yangının hiç bir izi mevcut değil. Yangın Eynif Ovası'nın eteklerinde Katrancı bölgesinde durduruldu. Ovaya kesinlikle herhangi bir zarar vermedi." dedi.

"YANGIN ESNASINDA ATLAR 20 KİLOMTERE UZAĞA GİTTİ"

Öte yandan uzmanlar yangın sırasında atların 20 kilometre uzağa gittiğini söyledi. Turizmci Tolga Özgüven ise, "Atlan alevlerden uzağa kaçtılar. Bugün görüyoruz ki atlar doğal yaşam alanlarına geri geldiler. Ovanın içerisine tekrar yerleştiler. Atlar ailecek yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Gelen misafirler atları hem izleyip hem de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirerek keyifli anlar yaşamış oluyorlar." diye konuştu.

YILKI ATLARI DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Eynif Ovası'nda yeniden özgürce dolaşan, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunan yılkı atları sürüler halinde gezerken drone ile de görüntülendi. Torosların ortasında 90 bin dönümlük ovada yaşayan yılkı atları, eşsiz güzellikte görüntüler oluşturdu. Bölgede yaklaşık bin civarında olduğu belirtilen ve özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sunuyor. Bölgeye gelenler, yılkı atlarının fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.

KIŞ BOYUNCA BAKILACAK

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkileri yılkı atlarının kış ayları boyunca düzenli olarak takip edileceğini söyledi. Atların beslenmesi için gerekli yiyecekleri düzenli olarak bırakılacağını da belirten görevliler, "Yangının ardından doğa canlanınca hayvanlar geri geldi. Burası onların evi. Alevler sırasında bölgeden uzaklaşmışlardı. Doğa canlanınca geri geldiler." şeklinde konuştu.