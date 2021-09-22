Aşı yaptırmayan vaiz hayatını kaybetti

Eskişehir
'de
korona nedeniyle bir gün arayla anne ve babasını kaybeden vaiz, virüse yenik düştü. Eskişehir İl Müftülüğü
'nde görevli vaiz Akif
Aykanat (38), koronavirüs tedavisi gördüğü esnada hayatını kaybetti. Aşı yaptırmadığı öğrenilen Aykanat'ın cenazesi, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bir çocuk babası Akif Aykanat'ın eşinin hamile olduğu ve tekrar bir çocuk dünyaya getireceği öğrenildi. Aykanat'ın, koronavirüs tedavisi gören annesi Meryem Aykanat
(61) ve babası Yunus Aykanat
'ın da (62) geçtiğimiz hafta bir gün arayla vefat ettiği, vaiz Aykanat'ın tedavi sürecini olumsuz etkilememesi için anne ve babasının ölüm haberinin kendisine verilmediği öğrenildi.