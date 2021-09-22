Bıçakladığı sevgilisinden özür diledi, tahliye oldu

Bolu'nun Kuruçay Mahallesinde 15 Haziran'da tartıştığı sevgilisi Sedat K'yı meyve bıçağıyla 2 yerinden bıçaklayan Satiye Ş. ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Yaklaşık 3 ay önce meydana gelen olayda evde birlikte alkol alan Satiye Ş. ve Sedat K. tartışmaya başlamış, tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından Satiye Ş. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Sedat K.'yı 2 yerinden bıçaklamıştı. Olayın ardından 112 Acil Servisi arayan Satiye Ş, ambulans isteyerek sevgilisini bıçakladığını itiraf etmişti. Satiye Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yarglanan Satiye Ş, ilk duruşmasında Sedat K. ile 2 yıldır dini nikah ile birlikte yaşadıklarını belirterek; "Olay günü aşırı derecede alkol almıştık. Bu sırada Sedat'ın cep telefonuna bir kadından mesaj gelince çok sinirlendim ve kıskandım. Aramızda kavga çıktı. Benim kollarımı sıkıp itince yere düştüm ve kalkarak mutfağa giderek meyve bıçağını alarak onu 2 yerinden yaraladım. Bunları bilinçli yapmadım. Alkolün etkisiyle oldu. Yaptığımdan çok pişmanım. Onu bu şekilde yaralamak istemezdim." dedi.

Sedat K. ise; "Kendisiyle 2 yıldır dini nikahlı olarak yaşıyoruz. Olay günü beraber aşırı alkol aldık. Bir kadından cep telefonuma mesaj gelince, kıskandı ve benimle kavgaya tutuştu. Benim ona ihtiyacım var. Kendisinden şikayetçi değilim. İlk eşimden olan 2 çocuğuma o bakıyordu. Şimdi cezaevinde olduğu için zor durumdayım. Tahliye edilmesini ve evine geri dönmesini çok istiyorum. Beni yaraladı ama ilk müdahaleyi de o yaptı. Ambulansı da o arayıp çağırdı." açıklamasının yaptı.

Mahkeme heyeti her iki tarafı da dinledikten sonra, Satiye Ş'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar vererek, duruşmayı 02 Kasım 2021 tarihe ertelenmesine karar verildi.