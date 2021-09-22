Binlerce yıllık! Van Gölü’nde sular çekilince ortaya çıktı

Gölün metrelerce altında tatlı su çıkışlarındaki bu oluşumların büyük yapılar haline geldiğini anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

"Gölde sularının çekilmesiyle küçük şehirleri andıran büyük alanları kapsayan yapılar ortaya çıkıyor. Daha önce dalış yapmayanlar bu mikrobiyalitleri göremiyordu. Ama artık bu yapılar karada. Fotoğraf tutkunları da bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Bu yapılar aynı zamanda bölgenin geçmiş iklimi hakkında önemli bilgiler veriyor. Bir santimin bile bin yıla yakın süreçte oluştuğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bölgenin geçmişini bize sunan birer kitapçık gibi."