Bir babanın acı feryadı: Çocuklarıma hasret kaldım!

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 849 Sokak'ta yaşayan bir çocuk babası 26 yaşındaki şoför Mehmet Nafi Özdemir, kaza öncesi TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Ancak 1 buçuk yıl önce 24 Şubat 2020 tarihinde evinin salonunda bulunan odun sobasını yakmak isterken gaz sıkışması sonucu soba patladı. Patlamanın etkisiyle Özdemir'in yüzü, eli ve kolları yandı.

Diyarbakır'daki bir hastaneye kaldırılan Özdemir, 13 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra buradan Malatya Turgut Özel Hastanesi plastik cerrahi bölümüne sevk edildi. 2 buçuk ay Malatya'da tedavi gören Özdemir, Malatya'dan Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazadan bu yana bir yılı aşkın zamandır tedavi gören Mehmet Özdemir, yüzünü kaybettiği gibi işini de kaybetti.

Dışarı çıkmaya utanan ve eve kapanan Özdemir, yüzünün eski haline kavuşması için 150 bin liraya ihtiyacı var. Kazazede Özdemir telefonundan kaza önceki halini telefondan bakarak tekrar eski haline dönmenin hayalini kurarken yaşadığı talihsiz olayı ise şu şekilde anlattı:

"Olay tarihinde Irak'tan geldim, evde sobayı yakacaktım ve soba patladı. Evim ve yüzüm yandı. Diyarbakır'da 13 gün yoğun bakımda kaldım. Malatya'da da 2 buçuk ay tedavi gördüm. Malatya'da yapılan ameliyat sonrası beni Ankara'ya gönderdiler. Yüzümün eski haline gelmesi için 150 bin lira istiyorlar. Eski halime dönmem için estetik olmam gerekiyor. Elimde bir şey yok, param yok, ameliyatımı yapamam. Cumhurbaşkanımızdan, validen hayırseverlerden destek bekliyorum. Utanıyorum! Sabah akşam evdeyim. Biri geldiğinde onun karşısına çıkamıyorum. Kimseyle konuşamıyorum, kimseye selam veremiyorum, utanıyorum. Sabah akşam evdeyim. Çocuğum bile yanıma gelmiyor, korkuyor. Çocuklarıma hasretim! Evde hapis hayatı yaşıyorum."