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Giriş Tarihi: 22.9.2021 22:07 Son Güncelleme: 22.9.2021 22:31

Bunlar insan olamaz! Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çaldılar...

DHA
Bunlar insan olamaz! Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çaldılar...

Mersin'de yanan ormanlık alan için bekletilen tohumları çaldılar. 450 kilogram kızılçam tohumunu çalan şüphelilerin eşkalleri yangın istasyonu güvenlik kamerasından belirlendi. Şüpheliler kısa süre içinde yakalandı...

Mersin'in Anamur ilçesinde yanan ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılması için bekletilen 450 kilogram kızıl çam tohumunu çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunlar insan olamaz! Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çaldılar... | Video

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumunun önceki çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. İstasyonun güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Tohumlar, yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bunlar insan olamaz! Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çaldılar...
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