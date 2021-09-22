Mersin'in Anamur ilçesinde yanan ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılması için bekletilen 450 kilogram kızıl çam tohumunu çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bunlar insan olamaz! Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çaldılar... | Video
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumunun önceki çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. İstasyonun güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Tohumlar, yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.