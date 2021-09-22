Bunlar insan olamaz! Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çaldılar...

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumunun önceki çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. İstasyonun güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı.