İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini verdi.

Şirket İBB'den 14 ihaleyle 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik kazanç elde etti. Ancak otobüslere gereken bakım ve tamirat işlemleri yapılmadı. Her gün onlarca toplu taşıma aracı arızalanarak yolda kaldı. Karabat'ın aracı olduğu şirket ayrıca İBB yönetimine 60 otobüsü 558 milyon TL'ye sattı.

İETT üzeriden yapılan bu yolsuzluk Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de tepkisini çekti. Akgün, Büyükçekmece Belediye meclisinde yaptığı konuşmada, yolsuzluğun hesabını İBB yönetiminden soracağını belirtti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den İBB'ye tepki! | Video



VATAN HAİNLİĞİDİR



Olayın üstüne gidilmemesinin vatan hainliği olduğunu belirten Akgün şunları söyledi: Ben AK Parti Grup Başkanvekilinin söylemiş olduklarını yazdım. İnanmıyorum bunlara ama doğru mudur yanlış mıdır mutlaka sorgulayacağız. Meclis toplantımızda arkadaşımız bunları söyledi 'Ey Büyükşehir yönetimi, bana bunların cevabını bana verin' diyeceğim. Hırsızlık nerede olursa olsun kim yaparsa yapsın üzerine gitmeyen vatan hainidir.