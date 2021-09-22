Çarşaflı hırsız girdiği evde uyuyakalınca yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde gece saatlerinde fark edilmemek için kadın çarşafı giyen ve peçe takan hırsız bir eve girdi. Eve girmeden önce uyuşturucu madde aldığı iddia edilen hırsız, evde halkı uyuduğu sırada evde bulunan 3 altın yüzük, bin 750 Türk lirası, kredi kartı ve 3 adet cep telefonunu aldı.

HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ EVDE UYUDU

Evden çıkamadan olduğu yerde uykuya dalan hırsız sabah, ev sahiplerine yakalandı. Evinde çarşaflı ve peçeli yabancı birini görünce şok geçiren ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.