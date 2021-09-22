Çekmeköy’de kavgada kalp krizi geçiren 1 kişi ölü: 3 gözaltı

Polis tarafından yapılan çalışmada olaya karıştığı belirlenen Recep F. Nurettin Ş ve Seymen Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Olay sırasında fenalaşan Serdar Bayır, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serdar Bayır, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan ilk kontrollerde Bayır'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Polisin olay yerindeki önlemi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken olay yerindeki bazı evlerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında söndürüldü. Polis ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri sürüyor.