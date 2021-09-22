Çekmeköy’de kavgada kalp krizi geçiren 1 kişi ölü: 3 gözaltı

Olay, 19.00 sıralarında Çekmeköy
Nisantepe Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir adreste ikamet eden 36 yaşındaki Serdar Bayır, çocuğuna uyuşturucu sattığını iddia ettiği komşusu Recep F.yi uyarmak için evine gitti. Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı. Olaya Recep F'nin oğlu Muhammet ile akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu.
POLİS YETERSİZ KALDI
Bu sırada Serdar Bayır'ın tornavida ile vurduğu Nurettin Ş. yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri olaya müdahale edemeyince bölgeye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde önlem aldı.