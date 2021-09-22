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Giriş Tarihi: 23.9.2021 03:37

Çekmeköy'de kavgada kalp krizi geçiren 1 kişi ölü: 3 gözaltı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Çekmeköy’de kavgada kalp krizi geçiren 1 kişi ölü: 3 gözaltı

Çekmeköy'de çocuğuna uyuşturucu satmakla suçladığı kişileri uyaran baba çıkan kavgada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yüzüme isabet eden tornavida nedeniyle yaralandı. ilçe ekiplerinin yetersiz kalması sonucu olay yerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi aldı. Serdar Bayır’ın krizi sonucu öldüğü belirlendi

Olay, 19.00 sıralarında Çekmeköy Nisantepe Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir adreste ikamet eden 36 yaşındaki Serdar Bayır, çocuğuna uyuşturucu sattığını iddia ettiği komşusu Recep F.yi uyarmak için evine gitti. Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı. Olaya Recep F'nin oğlu Muhammet ile akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu.

POLİS YETERSİZ KALDI

Bu sırada Serdar Bayır'ın tornavida ile vurduğu Nurettin Ş. yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri olaya müdahale edemeyince bölgeye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde önlem aldı.


KALP KRİZİ SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Polis tarafından yapılan çalışmada olaya karıştığı belirlenen Recep F. Nurettin Ş ve Seymen Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Olay sırasında fenalaşan Serdar Bayır, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serdar Bayır, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan ilk kontrollerde Bayır'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDEKİ EVLERDE YANGIN ÇIKTI

Polisin olay yerindeki önlemi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken olay yerindeki bazı evlerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında söndürüldü. Polis ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri sürüyor.
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Çekmeköy'de kavgada kalp krizi geçiren 1 kişi ölü: 3 gözaltı
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