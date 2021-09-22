Cinayette korkunç detaylar: Kan izlerini alçıyla kapatmışlar!

Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar | Video

Olay sonra kan izlerini kapatabilmek için duvara sıva çekildiği, eşyaların ise temizlendiği ortaya çıktı. Olaya karıştığı iddia edilen anne D.A., M.G., F.Ç. ile E.Ö. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden anne D.A., M.G. ve E.Ö., yapılan itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.