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Giriş Tarihi: 22.9.2021 12:05

Doktor Ertan İskender’e saldıran zanlıya istenen ceza belli oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Doktor Ertan İskender’e saldıran zanlıya istenen ceza belli oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde ortopedi asistanı doktor Ertan İskender’i bıçaklayan psikiyatri hastası Bayram Nargüner hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheli Bayram Nargüner hakkında ‘Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ ve ‘Hakaret’ suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Nargüner hakkında ‘Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ ve ‘Hakaret’ suçlarından toplam  22 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi asistanı Doktor Ertan İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan hastası Bayram Nargüler'i uyarmıştı. Bayram Nargüner üzerindeki bıçağı çıkararak Doktor İskender'i elinden ve belinden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan doktor ilk tedavisinin ardından ameliyata alınmış, bıçaklı saldırgan Bayram Nargüner ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri gelerek Bayram Nargüner'i gözaltına almıştı. Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Nargüner 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bayram Nargüner hakkında yürüttüğü soruşturmasını tamamladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheli B.N' nin, 27.05.2021 tarihinde tedavi için gittiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olan doktor mağdur E.İ' ye hakaret ettiği ve mağduru bıçakla belinden/parmaklarından yaraladığı olayla ilgili olarak, 28.05.2021 tarihinde tutuklanan şüpheli hakkında soruşturma tamamlanmış olup; "Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmıştır" İfadeleri kullanıldı.

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Doktor Ertan İskender’e saldıran zanlıya istenen ceza belli oldu
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