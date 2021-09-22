Duvarda ’sanat’ var!

Yaklaşık iki yıl önce, ilçedeki duvarları estetik açıdan daha renkli bir görünüme kavuşturmak için, Zeytinburnu Belediyesi tarafında başlatılan uygulama, sanatı sokaklara taşıdı. İlçedeki istinat duvarlarını farklı ve rengârenk çalışmalarla bezeyen ressamlar, toplamda 3 bin 698 metrekarelik alana karşılık gelen duvarları eserleriyle renklendirmeyi başardı.



İlk olarak Merkezefendi Mahallesi Atatürk Öğrenci Yurdu duvarının resimlerle renklendirilmesinin ardından; Telsiz Mahallesi Şemsettin Sami Ortaokulu duvarı, Kazlıçeşme Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi, Beştelsiz Mahallesi Celalettin Gözüsulu İlkokulu, Kazlıçeşme Mahallesi İmam Hatip Yolu Sokak, Sümer Mahallesi Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sümer Mahallesi İhsan Mermerci Anadolu Lisesi ve Nuripaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi duvarlarına çalışmalar yapıldı.



Zeytinburnu Marmaray İstasyonu istinat duvarlarıyla devam eden sanatsal çalışmalara ek olarak; Cevizlibağ Arel Ünviversitesi'ne üç boyutlu İstanbul manzaraları, Fikret Yüzatlı Caddesi'ne şelaleli orman manzaraları, Kazlıçeşme Marmaray Girişi'ne Sakura ve erguvan mevsimi manzaraları, Bahriye Üçok Parkı'na şelaleli orman manzaraları, son olarak da Kaykay Pisti'ne kaykay temalı resimler çizildi.