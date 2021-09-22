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Giriş Tarihi: 22.9.2021 20:05

Düzce'de traktör takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Düzce’de traktör takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce'de, henüz yapım aşamasındaki yarış pistinde traktörün takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

İlçeye bağlı Orta Mahalle'de bulunan yarış pisti olarak yapılan alandaki kazada, Uğur Geyin'in (18) kullandığı 81 DL 046 plakalı traktör, pistte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada sürücü Uğur Geyin traktör altında kalarak hayatını kaybederken, yanında bulunan Mustafa T. ise yaralandı.

Yaralı Mustafa T.'ye olay yerinde gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de traktör takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti
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