Düzce’de traktör takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
İlçeye bağlı Orta Mahalle'de bulunan yarış pisti olarak yapılan alandaki kazada, Uğur Geyin'in (18) kullandığı 81 DL 046 plakalı traktör, pistte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Kazada sürücü Uğur Geyin traktör altında kalarak hayatını kaybederken, yanında bulunan Mustafa T. ise yaralandı.
Yaralı Mustafa T.'ye olay yerinde gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.