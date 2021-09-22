Ehliyet sınavındaki kopya çekmişti: Akılalmaz düzeneğe bu kadar para vermiş!

"BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURMA DURUMU DA VAR"



Türk Ceza Kanun'da (TCK) 'belgede sahtecilik' suçunu oluşturma durumunun da olduğunu ifade eden Çiçek, "Yine aynı kanunun aynı maddesinde 5'inci fıkrasında bu şahsın 2 yıl süreyle ÖSYM tarafından takip edilen sınavlara katılma hakları da ellerinden alınıyor. Aynı zamanda bazı durumlarda bu şahısların işlemiş olduğu fiillerin Türk Ceza Kanun'da (TCK) 'belgede sahtecilik' suçunu oluşturma durumu da var. Bu suçun cezası da 2 yıldan 5 yıla kadar kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde de 3 yıldan 8 yıla kadar cezaları var. Yine 6114 sayılı kanunun 10'uncu maddesinde de açık ifadeyle daha ağır cezayı gerektiren hallerde o kanunun uygulanacağı belirtilmekte. Bu tarz bir fiilin gerçekleştirildiğinin tevkif edilmesi anında sınav görevlileri bina içerisinde bulunan polis memurlarına bilgi verirler" diye konuştu.