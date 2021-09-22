Hamilelerin aşıya ilgisi arttı

Uzmanlar aşı olmayan hamilelerin Kovid-19'u daha ağır geçirdiğini söylerken, delta varyantına karşı da uyarıyor.Son günlerde hamilelerde aşılama oranları gözle görülür bir şekilde arttı. Aslında bu grup daha fazla aşıya koşması gereken bir grup. Henüz toplumsal bağışıklığa ulaşmadık. Hamilelikteki birtakım immünolojik değişiklikler Kovid'e karşı hamilelerin süreçlerinin daha zorlu geçmesine sebep oluyor. Çocuklarını da kendilerini de koruyabilmeleri için aşı olmalılar.STK'lar, kadın doğum dernekleri de mutlaka hamilelerin aşılanması gerektiği ile ilgili açıklamalar yaptı. Bunlar bilinince de gebelerimizde bir farkındalık oluştu. İnsanlar uyarıları dikkate aldı ve gözle görülür bir şekilde hamilelerin aşıya rağbetinde artış var. Özellikle gebelerden aşı konusunda ciddi oranda telefon alıyoruz. Eskiden böyle bir yoğunluk yoktu.10 Eylül itibarıyla aşı sayımızda genel bir artış var zaten. Bunların arasında hamilelerin sayısı da artmaya başladı. Anne adayları aşı olmaktan korkuyor, tedirginler. Biz onları bilgilendirerek hamilelikte koronavirüsün hem annede hem çocukta olumsuz etkilerinin olduğu bilgisini veriyoruz. Mutlaka hamilelik sırasında aşı yaptırmalarını öneriyoruz.