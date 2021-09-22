Hastane bahçesinde dehşet anları: Son anda kurtuldular!

Olay, saat 06.30 sıralarında Orhangazi Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bolu'da yaşayan ve hayvancılık yaptığı belirlenen Lütfi Sevgili ile eşi Nezahat Sevgili, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan bir yakınlarını ziyaret için hastaneye geldi. Ziyaretin ardından hastane bahçesindeki minibüslerine geçen çift, uyumaya başladı.