Hayalini kurduğu hukuk fakültesini kazanan genç kız kalbine yenik düştü

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilyurt mahallesinde yaşayan ve girdiği üniversite sınavından başarıyla çıkarak hayalini kurduğu hukuk fakültesini kazanan 19 yaşındaki Sıdıka Merve Canlı, önceki gün ailesi ile birlikte gittiği düğün dönüşü "Çok yorgunum" deyip odasına çekildikten sonra bir daha uyanamadı.

Sabah küçük kardeşi uyandırmak için Sıdıka'nın odasına gitti. Kardeşinin kahvaltıya çağırmak için uyandırmaya çalıştığı Sıdıka, kardeşi ne yaptıysa uyanmadı. Genç kızın tepki vermemesi üzerine haber verilen sağlık ekipleri, eve geldiklerinde Sıdıka'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Üniversiteli olmanın sevinci ile akşam odasına giderek uyuyan ve bir daha uyanmayan Sıdıka'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

KAYIT YAPTIRMAYA GİDECEĞİ GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Sıdıka Merve Canlı, bugün toprağa verildi. Sıdıka bugün kayıt yaptırmak için İzmir'e gidecekti. Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınan genç kızın cenazesi mahallesine götürüldü. Burada komşularından helallik alınmasının ardından genç kızın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.